A intervenção, promovida pela MatosinhosHabit em parceria com a Critical Concerte - Associação de Experimentação Cultural, insere-se no projeto “Escola de Verão” (Summer School Practice & Theory of Sustainable and Social Architecture), referiu, em comunicado.

A “Escola de Verão” é um projeto inovador de intercâmbio no âmbito da arquitetura social e sustentável e tem a duração de 16 dias.

Esta manhã, na receção ao grupo, a presidente da Câmara Municipal de Matosinhos, Luísa Salgueiro, considerou este como “mais um exemplo do trabalho de proximidade” que o concelho, no distrito do Porto, faz em prol da comunidade.

“Este é um espaço emblemático de Matosinhos, é aqui que está a génese da comunidade matosinhense. Temos que valorizar o que já existe, por isso, fazia todo o sentido fazer isto aqui”, salientou, citada na nota.