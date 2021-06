Uma manada de 15 elefantes originou o caos (de destruição) no sudoeste da China. Comeram campos inteiros de milho e esmagaram inúmeros celeiros, depois de terem escapado de uma reserva natural em abril.

A notícia é relatada pelo The Guardian. O jornal britânico, que cita a emissora estatal chinesa CCTV, indica que durante a última semana, os animais também drenaram um tanque de água e atormentaram os aldeões preocupados com as suas colheitas. Os elefantes já destruíram 56 hectares de campos agrícolas e estão diretamente relacionados com perdas estimadas em 878 mil euros.

Não é ainda claro qual foi a razão que levou estes elefantes asiáticos selvagens (uma espécie protegida na China) a sair da reserva natural nacional de Xishuangbanna na província de Yunnan. E, até ao momento, não foram relatados quaisquer conflitos entre os mamíferos e humanos, com os locais a tentarem guiar os animais com alimentos e a bloquearem as estradas com camiões.

Mas a realidade é que desde abril os animais iniciaram uma viagem de 500 km (acompanhada de perto pelos residentes e autoridades) com centenas de pessoas mobilizadas para garantir a segurança pública. Na terça-feira, as autoridades de Yunnan explicaram que a manada se encontrava apenas a 20 km da capital provincial de Kunming, localidade onde habitam milhões de pessoas.

A população de elefantes selvagens em Yunnan é estimada como estando na casa dos 300, ao passo que na década de 1980 não chegavam aos 200. No entanto, ultimamente tem havido mais relatos destes animais vaguearem pelas aldeias e a prejudicar as colheitas nos últimos anos, com as plantas que normalmente comem a serem gradualmente substituídas por variedades não comestíveis no meio da expansão da floresta.