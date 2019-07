O grupo SATA torna-se assim “na mais recente operadora deste modelo de avião que é de longo curso e de corredor único”, segundo uma nota de imprensa.

O novo avião tem 190 lugares distribuídos pela executiva (16) e económica (174), possuindo os custos de operação de um aparelho de corredor único ('narrowbodies').

A Azores Airlines pretende com o A321LR “continuar com a sua estratégia de crescimento e de expansão da rede” para destinos europeus, mas também em rotas transatlânticas entre os Açores e o norte do continente americano, segundo a Airbus.

Sendo uma versão de longo curso do “sucesso de vendas da família A320neo”, o novo avião “permite às companhias aéreas voos de longo curso até 7.400 quilómetros”, chegando a novos mercados que “até então estavam inacessíveis aos aparelhos de corredor único".

A frota da Azores Airlines já inclui cinco aviões de corredor único que entraram ao serviço em 2018, três A320ceo e dois A321neo.