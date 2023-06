“A Ringier Sports Media Group (RSMG), sediada na Suíça, e a Vicontrol SGPS S.A. chegaram a acordo para a aquisição de A Bola (jornal, digital e televisão) e da revista AutoFoco”, anunciaram as empresas em comunicado, acrescentando que a operação deverá estar concluída nas próximas semanas.

“Ambas as partes concordaram em manter a confidencialidade dos valores de venda e a avaliação das partes das empresas adquiridas”, indicam.

De acordo com a nota, o RSMG “une os líderes do mercado nacional dos media desportivos com soluções tecnológicas globais”.

“Com oito marcas e outras a juntarem-se, a RSMG chega a mais de 30 milhões de fãs de desporto por mês, da Europa Central à África Ocidental”, pode ler-se no comunicado.

A RSMG foi fundada no verão de 2022 como uma subsidiária da Ringier AG, com sede na Suíça, uma empresa de media e tecnologia.

A Ringier AG afirma-se como uma empresa suíça de meios de comunicação e tecnologia, sendo o grupo composto por cerca de 140 empresas em 19 países, que operam uma série de marcas de media, plataformas digitais e mercados.

Segundo a informação divulgada, quase 80% do lucro operacional da Ringier provém do negócio digital.

A Bola é detida pela Sociedade Vicra Desportiva, controlada em 90,2% pela Vicontrol SGPS (empresa de Mário Jorge de Melo Arga e Lima, que é presidente do Conselho de Administração), de acordo com informação disponível no portal da Transparência da Entidade Reguladora para a Comunicação Social (ERC).

Em 2021, a Sociedade Vicra Desportiva tinha um passivo de 14,6 milhões de euros. Nesse ano registou receitas de 8,7 milhões de euros e um resultado líquido de 356,7 mil euros.