Segundo o comunicado do IPMA, as ilhas de São Miguel e Santa Maria estão sob aviso amarelo devido à precipitação entre as 00:00 e as 06:00 de domingo, sendo que o vento forte deverá ocorrer até às 09:00.

Para o grupo central, prevê-se que o período crítico de precipitação e vento ocorra entre as 13:00 de hoje e as 06:00 de domingo.

O aviso amarelo é o segundo menos grave de uma escala de quatro e é emitido quando as condições climatéricas representam um “risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica”.

Para o arquipélago dos Açores, o aviso é emitido quando se verifica que a velocidade média do vento está entre 65 e 74 quilómetros por hora e a rajada máxima varia entre 85 e 100 quilómetros por hora.

No que diz respeito à precipitação, os parâmetros para o aviso amarelo nos Açores estão fixados entre 10 e 20 milímetros numa hora e 25 e 40 milímetros em seis horas.