"Em 2015 começámos com cerca de 500 pessoas, este ano estamos a falar de mais de mil pessoas. E a campanha solidária vai além do concelho da Guarda, vai atingir também Viseu e Mangualde", afirmou o empresário, João Pina, em declarações à Lusa.

Originário da aldeia de Trinta, no concelho da Guarda, João Pina gere um grupo de empresas ligadas à construção, recolha de resíduos e limpezas em França, país onde se instalou há 35 anos.

Após o seu pai ter falecido no início dos anos 2000 no dia do seu aniversário, 20 de dezembro, o empresário português decidiu passar a data com pessoas carenciadas e desde 2015 que organiza esta iniciativa na Guarda.

"É um dos distritos mais pobres do país, com uma desertificação enorme e com muitas pessoas idosas, muitas mesmo em situação de isolamento. A minha ideia é para ajudar e mostrar à diáspora que é importante que sejamos solidários", indicou.