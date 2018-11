O vereador do pelouro da Cultura na autarquia da Guarda, Victor Amaral, disse hoje à agência Lusa que a reunião com as 43 Juntas de Freguesia e cerca de 80 associações culturais do concelho será realizada pelas 17:30 de sábado, no Paço da Cultura.

"Essa reunião plenária tem como objetivo geral, no fundo, iniciar o exercício de auscultação pública e de planeamento estratégico em relação à reflexão sobre a cultura e o desenvolvimento do território da Guarda", disse.

A reunião tem "o mote de envolver as pessoas, de ouvir as pessoas do território, de as sensibilizar, no fundo, estimular", para que, "depois, durante o ano de 2019, particularmente, resultar um conjunto de indicadores de natureza qualitativa, mas também quantitativa, em relação àquilo que são as práticas" e as manifestações de natureza patrimonial, indicou.

Segundo o autarca, o projeto pretende ser "uma oportunidade de transformação" do território "em relação a algumas dimensões em que a cultura é a âncora".