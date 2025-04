"Com o objetivo de tornar o arruamento mais seguro para os peões, o Município vai inverter o sentido de trânsito da Rua de S. João, a partir de terça-feira, dia 08 de abril", pode ler-se num comunicado enviado hoje pela Câmara do Porto às redações.

A autarquia esclarece que "o acesso viário será feito através da Rua de Mouzinho da Silveira no sentido ascendente, obrigando, na sua saída, à viragem à direita para a Rua do Infante D. Henrique", na zona da Ribeira.

Assim, na prática, os automóveis estão obrigados a efetuar um percurso circular, eliminando "o tráfego de atravessamento, responsável pelas velocidades excessivas que se verificavam".

"Esta alteração, complementada pela colocação de mobiliário urbano composto por floreiras e dissuasores, tem como objetivo limitar a procura desta zona aos veículos que tiverem necessidade efetiva de aceder ao arruamento e combater o estacionamento abusivo", refere a Câmara do Porto.

A autarquia pretende assim "dar mais um passo para tornar esta importante via de acesso ao coração da cidade mais segura para os peões, diminuindo o tráfego de atravessamento, que ofusca o conceito de espaço público moderno".

"O Município do Porto garantirá a monitorização do comportamento dos condutores induzido pela implementação destas novas medidas, podendo, num futuro próximo, assistir-se à criação de uma nova Zona de Acesso Automóvel Condicionada", refere ainda.

A decisão surgiu "após análise das sugestões de melhoria apresentadas pelos cidadãos", garante a Câmara, após as obras de pedonalização em outubro.

A intervenção está integrada na Rede 20, uma rede de percursos prioritários para peões, bicicletas e trotinetes que abrange cerca de 30 quilómetros de arruamentos e estabelece, em alguns, uma velocidade máxima de circulação automóvel de 20 quilómetros por hora.

Em dezembro, o vereador do Urbanismo da Câmara do Porto, Pedro Baganha, já tinha dito à Lusa que o arruamento seria alvo da instalação de elementos dissuadores da circulação automóvel "nos próximos meses".

"Vamos instalar um conjunto de obstáculos, que, no fundo, é mobiliário urbano que vai condicionar o estacionamento apenas para cargas e descargas", disse Pedro Baganha à Lusa em 20 de dezembro.

Pedro Baganha garantiu então que "a versão final" da disposição do arruamento não teria estacionamento abusivo, após este se verificar na sequência da intervenção de pedonalização feita pela Câmara do Porto.

No dia 22 de outubro, a Câmara do Porto anunciou que a Rua de São João já estava "aberta aos peões", após a conclusão de obras antes do prazo pelo Gabinete do Espaço Público da autarquia.

Foi efetuado o nivelamento da via e do estacionamento para a cota dos passeios, através do levantamento e do reassentamento do pavimento em calçada de granito, segundo a autarquia.

O investimento rondou os 82 mil euros.