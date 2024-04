“O sistema de avaliação e as promoções são dois problemas que [a ministra] quer resolver o mais rápido possível”, adiantou aos jornalistas Frederico Morais, dirigente do SNCGP, à saída da reunião com Rita Júdice no Ministério da Justiça, em Lisboa.

De acordo com Frederico Morais, na reunião foi discutido o impacto orçamental da medida das promoções.

“[A ministra] Pediu-nos os documentos para levar junto da administração pública para a seguir voltar a marcar uma reunião de trabalho”, indicou, referindo que, sobre o sistema de avaliação, vai precisar de “analisar o que está em cima da mesa, visto que só tomou posse há dez dias”.

O SNCGP desconvocou na terça-feira a greve anunciada para 29 de abril após a sua direção ter sido convocada para uma primeira reunião com a ministra da Justiça.

Os guardas prisionais tinham marcado a greve de 24 horas em protesto contra a falta de resposta do novo Governo a um pedido de reunião.