“O Iémen perdeu 20 anos de desenvolvimento”, afirmou, em declarações feitas na segunda-feira à agência norte-americana Associated Press (AP), o administrador do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD), Achim Steiner.

“Milhares de escolas estão fechadas, milhões de crianças não podem frequentar a escola, está a perder-se uma geração de educação”, reforçou o representante.

Mesmo antes do conflito civil, iniciado em 2014 entre os rebeldes conhecidos como Huthis, apoiados pelo Irão, e as forças do Presidente Abd Rabbo Mansur Hadi, o Iémen já era considerado o país mais pobre do mundo árabe.

O cenário de guerra e as respetivas consequências vieram agravar ainda mais a situação da nação iemenita e da respetiva população composta por 30 milhões de pessoas.

O administrador do PNUD alertou, ainda em declarações à AP, que um em cada três iemenitas corre o risco de morrer de fome.