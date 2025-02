"Acabei de falar com Justin Trudeau. Voltarei a falar com ele às 15h00" (20h em Lisboa), escreveu o presidente dos EUA na sua rede Truth Social, ao reafirmar que impôs tarifas ao Canadá e ao México para conter o fluxo de drogas para os Estados Unidos.

O presidente americano anunciou tarifas de 25% sobre todos os produtos do México e do Canadá, com exceção do petróleo do vizinho do norte, que será taxado em 10%.

Nesta segunda-feira, a província canadiana de Ontário, o coração económico do país, anunciou que estava a proibir as empresas americanas de participarem em licitações para contratos com o governo, o que fará com que “percam dezenas de milhares de milhões de dólares em novas receitas”, de acordo com o primeiro-ministro, Doug Ford.

“Tudo o que têm a fazer é culpar o presidente Trump”, disse.

"Ontário não fará negócios com pessoas empenhadas em destruir a nossa economia", afirmou hoje, em comunicado, o chefe de Governo da província canadiana, Doug Ford, para justificar a medida.

Ford também cancelou um contrato provincial de 100 milhões de dólares canadianos com a Starlink, a empresa controlada pelo bilionário Elon Musk, um importante aliado de Trump.

Esta província assinou em novembro passado um contrato com a Starlink, uma unidade da SpaceX, empresa especial da qual Elon Musk é presidente executivo (CEO) e um dos principais acionistas, para que os habitantes das zonas remotas de Ontário possam aceder a serviços de Internet.

Elon Musk, dono da fabricante de veículos elétricos Tesla, foi nomeado responsável pelo Departamento de Eficiência Governamental (DOGE, na sigla inglesa) da Administração do republicano Donald Trump.

Doug Ford também informou que, a partir de hoje, Ontário irá proibir as empresas norte-americanas de participar em contratos públicos.

Também por ordem da província, a empresa pública LCBO, que controla a compra de bebidas alcoólicas em Ontário retirará produtos norte-americanos das suas estantes.

A LCBO gasta anualmente 1.000 milhões de dólares canadianos (680 milhões de dólares norte-americanos ou 656 milhões de euros) na compra de bebidas alcoólicas aos Estados Unidos.

Estas são algumas das medidas adotadas por Ontário, a província mais industrial e povoada do Canadá, em resposta às tarifas de 25% impostas pelo Presidente norte-americano, contra o Canadá e que entram em vigor na terça-feira.

*Com agências