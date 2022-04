“O Ministério Público [MP] tem de perceber o que aconteceu e a Polícia Judiciária há de ter papel a dizer. Custa-me dizer isto, mas deve ter-se especial atenção nas autarquias comunistas, não por qualquer diferença com o Chega, mas porque sabemos que o PCP tem sido especialmente próximo, direta ou indiretamente, do regime russo”, afirmou André Ventura em Ponta Delgada, nos Açores, à margem da participação no III Congresso Regional.

Em declarações aos jornalistas, o líder do Chega sustentou que a investigação deve perceber se o caso da autarquia de Setúbal é “isolado” ou “se há uma estratégia do PCP de condicionar os esforços de acolhimento de ucranianos em Portugal e de ligação ao regime de Vladimir Putin”.

“Sendo eu jurista, diria que, face às sanções impostas pela União Europeia, isso seria criminoso”, afirmou.

O semanário Expresso noticiou na sexta-feira que refugiados ucranianos foram recebidos na Câmara de Setúbal por russos simpatizantes do regime de Vladimir Putin e que responsáveis pela Linha de Apoio aos Refugiados fotocopiaram documentos dos refugiados, entre os quais passaportes e certidões das crianças.

Segundo aquela publicação, pelo menos 160 refugiados ucranianos já teriam sido recebidos por Igor Khashin, antigo presidente da Casa da Rússia e do Conselho de Coordenação dos Compatriotas Russos, e pela mulher, Yulia Khashin, funcionária do município setubalense.

Igor Khashin e a mulher terão também questionado os refugiados sobre os familiares que ficaram na Ucrânia, mas a Câmara Municipal de Setúbal garante que “nunca foi feita tal pergunta”.

Entretanto, a Câmara de Setúbal retirou Yulia Khashin do acolhimento de cidadãos ucranianos e indicou que ia pedir ao Ministério da Administração Interna que procedesse a uma averiguação sobre a receção de refugiados por russos alegadamente pró-Putin.

Na sequência da notícia do Expresso, partidos como o PSD e a Iniciativa Liberal pediram audições urgentes do presidente da Câmara Municipal de Setúbal na Assembleia da República.

Também na sexta-feira, a secretária de Estado da Igualdade e Migrações enviou ao Alto Comissariado para as Migrações um pedido de esclarecimento sobre este assunto.

O presidente da Câmara Municipal de Setúbal, André Valente Martins, do Partido Ecologista "Os Verdes", foi eleito pela lista da CDU (PCP/PEV/ID) nas últimas eleições autárquicas.