Sábado, 9 de novembro. Aquele que podia ser uma simples ida ao Vaticano tornou-se num momento único para Guilherme Peixoto, padre de Laúndos, na Póvoa de Varzim. Ao encontrar-se com o Papa Francisco, o padre pediu que este lhe abençoasse um objeto indispensável na sua vida, já que também é DJ: os auscultadores que usa quando passa música.

Numa publicação no Facebook, o padre Guilherme Peixoto mostrou a fotografia do encontro. "Encontros únicos na vida. Um encontro que deu para oferecer a t-shirt do Ar de Rock ao santo padre, e ainda pedir a bênção para os auscultadores usados para passar música", escreveu. "No final, o pedido de sempre do Papa Francisco - 'rezem por mim'. Que belos momentos estes, que ficam para sempre".

Num outra publicação, o padre refere que o Ar de Rock Laúndos é "o mais típico espaço paroquial do mundo". Na página de Facebook deste espaço é referido que tudo começou em 2006, sendo este local o "ponto de encontro da paróquia de S. Miguel de Laúndos. Não é um café, não é um bar, não é um clube. É muito mais do que um local físico. É um espírito direcionado ao convívio entre gerações, à reunião familiar, onde se procura que todos se sintam em casa e possam conviver sem preconceitos ou restrições de idade", pode ler-se.

O espaço, onde ocorrem eventos paroquiais, abre apenas pontualmente e é lá que o padre Guilherme também passa música.

Sobre os auscultadores, o sacerdote revela que começou por referir ao Santo Padre a sua "paixão pela música coral e pela música electrónica, tendo a ousadia de pedir ao Papa Francisco a bênção para os auscultadores", pedido a que acedeu "com boa disposição".

"Não há palavras que possam descrever esta emoção e gratidão", rematou.