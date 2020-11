Em comunicado, o município refere que o reforço de camas surgiu após uma reunião no Hospital Senhora da Oliveira, com a equipa coordenadora de médicos e enfermeiros que está a lidar localmente com a pandemia.

Nessa reunião, foi apresentada a necessidade do aumento de resposta da estrutura para 60 camas, tendo o presidente da Câmara e da Proteção Civil municipal assegurado “toda a disponibilidade para o apoio imediato” para a contratação de mais médicos e de enfermeiros.

A contratação acontecerá ao abrigo de uma parceria com a Autoridade Nacional de Proteção Civil, ajudando a libertar camas da “área covid” do hospital.

A Câmara garante o fornecimento das refeições, a higienização e a segurança da estrutura, assim como os recursos humanos de apoio ao funcionamento, com o apoio médico do Hospital de Guimarães e Agrupamento de Centros de Saúde (ACES) do Alto Ave.

A pandemia de covid-19 já provocou mais de 1,2 milhões de mortos e mais de 46,5 milhões de casos de infeção em todo o mundo, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

Portugal ultrapassou hoje os máximos de óbitos e internamentos por covid-19 desde o início da pandemia com o registo de 46 mortos e 2.255 doentes internados, 294 dos quais em cuidados intensivos, segundo a Direção-Geral da Saúde (DGS).

De acordo com o boletim epidemiológico da DGS hoje divulgado, Portugal regista hoje 2.506 casos, abaixo dos 3.062 notificados no domingo, e 146.847 casos confirmados de infeção pelo novo coronavírus, além de 2.590 óbitos.