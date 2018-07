"Neste âmbito, queremos, por um lado, incentivar a inovação através do apoio a soluções sustentáveis, circulares, colaborativas e com viabilidade económica e, por outro, desenvolver instrumentos de medição e avaliação do impacto destas iniciativas", disse.

Luís Lobo Xavier, diretor do Programa Gulbenkian Sustentabilidade, disse à agência Lusa que o apoio da Fundação Calouste Gulbenkian ao projeto Book in Loop surge enquadrado na determinação de focar o seu trabalho "na área da sustentabilidade na promoção de padrões de consumo e produção ambientalmente responsáveis, economicamente viáveis e socialmente justos, que minimizem o uso de recursos naturais e as emissões de resíduos ao longo de todo o ciclo de vida dos produtos e serviços".

O estudo será feito em parceria com a Universidade de Aveiro e com a Book in Loop, uma plataforma ‘online’, criada em Coimbra, de compra e venda de manuais usados do 5.º ao 12.º ano, com desconto de 60%.

A empresa de reutilização de manuais escolares, por outro lado, refere, em nota enviada à agência Lusa, que os trabalhos do estudo irão iniciar-se nas escolas em setembro, no arranque do ano escolar, e que as primeiras conclusões "serão tiradas no final do primeiro período".

Segundo a fonte, o estudo irá ter quatro vetores fundamentais: verificar se a reutilização de manuais favorece a consciência de sustentabilidade dos estudantes; estabelecer quais os incentivos mais eficazes a uma utilização e reutilização responsável dos manuais; estabelecer pontos de corte rigorosos para a elegibilidade dos livros; e verificar se um livro usado compromete a aprendizagem do aluno.

"O nosso trabalho com a Universidade de Aveiro já garante, desde a primeira campanha em 2016, que o protocolo de seleção e restauro dos manuais usados que pomos em prática só aprova livros escolares que tenham a mesma qualidade pedagógica dos livros novos", afirma João Bernardo Parreira, líder da Book in Loop, citado no comunicado.

O mesmo responsável afirma que a empresa, ao propor o estudo sobre a "Reutilização de manuais escolares: Impacto na aprendizagem escolar, no ambiental e no comportamento sustentável", à Fundação Calouste Gulbenkian e à Universidade de Aveiro pretende, em primeiro lugar, "ter uma avaliação externa, independente e exigente" ao seu trabalho e, por outro, "estabelecer alguns princípios gerais quanto ao funcionamento da economia circular".

A Book in Loop é a principal plataforma de compra e venda de livros escolares usados em Portugal.

Este ano tem como objetivo envolver 80 mil famílias com filhos que estudem entre o 5.º e o 12.º ano, e chegar aos 100 mil livros comprados e vendidos, para "poupar 4,5 milhões de euros aos alunos e suas famílias".