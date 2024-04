De acordo com o líder das Nações Unidas, por mais preocupantes que sejam os desenvolvimentos no Médio Oriente, “outras emergências dramáticas de vida ou morte estão a ser empurradas para as sombras”.

“O mundo está a esquecer-se do povo do Sudão”, sublinhou Guterres, assinalando um ano de guerra no país, que eclodiu em 15 de abril de 2023 na sequência de tensões sobre a reforma do exército e a integração de paramilitares nas forças armadas.