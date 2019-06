O apelo de Guterres surge num memorando distribuído na segunda-feira antes do Conselho de Segurança das Nações Unidas ter aprovado por unanimidade uma resolução a prolongar por mais um ano a inspeção de navios provenientes ou que se dirigem para a Líbia para assegurar o cumprimento do embargo de armas.

Guterres assinalou que os especialistas das Nações Unidas que monitorizam o embargo de armas, alguns países individualmente e organizações regionais “reportaram transferências ilícitas de armas e material relacionado a entrar e a sair da Líbia”.

Para o secretário-geral das Nações Unidas, implementar todas as medidas relacionadas com o embargo de armas “é de imediata relevância para atenuar a situação atual” e de “crucial importância para a proteção dos civis e a restauração da segurança e estabilidade na Líbia e na região”.

A guerra civil na Líbia, em 2011, levou à deposição e depois à morte do ditador, Muammar Kadhafi, mergulhando o país no caos e provocando a divisão entre uma administração, na capital Tripoli apoiada pelas Nações Unidas e que controla o Oeste do país e um governo rival no Leste, alinhado como Exército Nacional da Líbia liderado por Khalifa Hifter.

Cada um é apoiado por um conjunto de milícias e grupos armados que disputam os recursos e o território.