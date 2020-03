O secretário-geral da Organização das Nações Unidas (ONU), António Guterres, cancelou uma viagem ao Burkina Faso e ao Níger horas antes do embarque, devido a "desenvolvimentos relacionados com a pandemia" de coronavírus, e deu indicações para que a equipa da sede da ONU em Nova Iorque realizasse, se possível, as tarefas à distância.

A viagem de Guterres enquanto secretário-geral da ONU aos países africanos duraria de sábado a terça-feira.

Com a mudança na agenda, Guterres permanecerá em Nova Iorque para gerir a situação ligada à pandemia da Covid-19, supervisionando os quase 100.000 capacetes azuis instalados em quinze países no mundo, informou a assessoria de imprensa da ONU.

Na quinta-feira, um membro da missão filipina na ONU deu positivo para o coronavírus, no primeiro caso de uma diplomata na sede da organização internacional em Nova Iorque afetada pelo vírus.

Guterres pediu num comunicado divulgado sexta-feira à tarde que todos os funcionários implementem "teletrabalho, a menos que sua presença física nos escritórios seja necessária para a prestação de serviços essenciais".

Esta decisão, que segue uma medida semelhante nesta quinta-feira nos escritórios da ONU em Viena, ficará em vigor "de 16 de março a 12 de abril", disse o secretário-geral.

"Após três semanas, estudaremos a necessidade de manter um nível reduzido de pessoal no prédio da ONU" em Nova Iorque, acrescentou.

"O nosso objetivo é duplo: reduzir a presença física na sede das Nações Unidas, e continuar a cumprir os nossos mandatos", disse o secretário-geral, que pediu aos 3.000 funcionários locais que se mantenham "calmos".

"A sua saúde e bem-estar continuam a ser minha maior preocupação."