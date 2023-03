Responsáveis de entidades que gerem dinheiros públicos e estão sujeitos às regras do Tribunal de Contas (TdC) preferem pagar antecipadamente as multas por infrações financeiras, evitando assim irem a julgamento. Antiga CEO da TAP pode beneficiar do pagamento antecipado.

Antiga CEO da TAP, Christine Ourmières-Widener, intervém durante a sua audição perante a Comissão de Economia, Obras Públicas, Planeamento e Habitação, na Assembleia da República, em Lisboa, Janeiro de 2023. JOSÉ SENA GOULÃO/LUSA