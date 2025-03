O dia 14 de março vai ser marcado por um eclipse total da lua. O satélite vai nascer às 18h44 e pôr-se às 8h33, com o eclipse a começar às 5h10 e alcançando o seu ponto máximo de penumbra às 6h58.

Este eclipse será visível no Pacífico, na América, na Europa ocidental e na África ocidental.

Esta "Lua de Sangue", devido ao tom avermelhado de um eclipse total da lua, será vista em Portugal apenas no início da fase parcial — e caso as condições meteorológicas sejam favoráveis. Com as previsões de chuva e nebulosidade pode não ser visível a olho nu.

Por sua vez, a 29 de março vai ser registado um eclipse solar parcial, com início às 9h48 e ponto máximo às 10h40.

Vai ser visível no noroeste de África, na Europa, no norte da Rússia e na Gronelândia.