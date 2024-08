Segundo a CNN internacional, as três melhores ideias vão partilhar um prémio no valor de 50.000 francos suíços (mais de 52 mil euros). A informação surgiu num comunicado do gabinete federal para a aquisição de material de defesa publicado no início deste mês.

"Com o lançamento de um concurso de ideias, a Armasuisse pretende envolver cada vez mais o meio académico e a indústria na reflexão sobre a forma de recuperar, de forma segura e ecológica, as munições enterradas em lagos profundos, caso isso se torne um problema", pode ler-se.

As munições, algumas das quais eram excedentes, defeituosas ou desatualizadas, foram submersas em vários lagos, incluindo o Lago Thun, o Lago Brienz e o Lago Lucerna, entre 1918 e 1964. Estão entre 150 e 220 metros abaixo da superfície.

Agora, embora as ideias vencedoras possam não ser implementadas imediatamente, servirão para formar a base de futuras investigações para lidar com a questão das munições submersas.

Em 2005, uma avaliação dos possíveis métodos de recuperação "mostrou que todas as soluções propostas para a recuperação de munições disponíveis na altura levariam a uma turbulência maciça de lamas e a riscos elevados para o ecossistema sensível do lago".

Além disso, há mais desafios a considerar: a fraca visibilidade dos lagos, o risco de explosões, a profundidade da água, as correntes e o estado, tamanho e peso das munições, algumas das quais chegam a pesar 50 quilos.

O concurso está aberto até 6 de fevereiro de 2025, estando previsto que os vencedores sejam anunciados em abril.