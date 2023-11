Em causa está um pedido de Afonso Salema para que Lacerda Machado peça ao Governo que leve à Comissão Europeia uma alteração de códigos de atividade económica para data centers. Segundo a CNN Portugal, o Ministério Público acreditou que quando Lacerda Machado diz que ia tentar influenciar "António Costa", refere-se na verdade a António Costa e Silva. Segundo o meio televisivo a falha é perceptível após ouvir-se a escuta.

A notícia avançada, este domingo, acrescenta que o apelido omisso do Ministro da Economia fica assim a faltar no despacho de indiciação. Contudo, o Ministério Público terá reconhecido o erro durante o interrogatório a Lacerda Machado.

A conversa escutada aconteceu a 31 de agosto e Lacerda Machado terá respondido, de acordo com a escuta a que a CNN teve acesso, "´tá bem. Eu vou decifrar se é Economia ou Finanças. Se for Finanças em falo logo com o Medina (ministro) ou com o António Mendes, que é o secretário de Estado. Se for Economia, arranjo maneira depois de chegar ao próprio António Costa"