Penafiel vai isentar os jovens do pagamento do IMT (Imposto Municipal Sobre as Transmissões Onerosas de Imóveis) quando compram uma habitação naquele concelho do distrito do Porto, anunciou hoje a autarquia.

O apoio, intitulado “Penafiel Viva”, destina-se a jovens dos 20 aos 35 anos que trabalhem ou residam em Penafiel, há pelo menos dois anos, segundo explicou à Lusa o presidente da autarquia.

“Atendendo à crescente pressão do mercado imobiliário e aumento das taxas de juro, não podíamos ficar indiferentes a este problema, em especial para os jovens que procuram comprar a sua primeira habitação”, assinalou Antonino de Sousa.

Para o autarca, a isenção do pagamento de IMT é “uma ajuda importante”, podendo constituir “uma oportunidade para o início de uma vida independente mais desafogada para os jovens”.

São abrangidos por esta mediada os prédios urbanos ou frações autónomas de prédio urbano, até 200.000 euros, o que pode traduzir-se, assinalou, num apoio de cerca de cinco mil euros.

Este apoio requer, por outro lado, que os beneficiários residam de forma permanente, durante cinco anos, após a atribuição do benefício.

Recentemente, Penafiel lançou outras medidas para “alargar a oferta de habitação para arrendamento a preços compatíveis com os rendimentos das famílias”.

O presidente da câmara reafirmou, a propósito, que as políticas de habitação têm sido “uma prioridade” do seu executivo

“Este foi um compromisso que assumi, com muita responsabilidade, para este mandato. Agora estamos em condições de o honrar”, assinalou.