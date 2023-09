Em comunicado, o gabinete da ministra Marina Gonçalves referiu que, na sequência do período de candidaturas ao Programa Porta-65 Jovem, foram aprovadas todas as candidaturas elegíveis, num total de 12.438 jovens apoiados, o que representa um aumento de 19% face ao período homólogo.

De acordo com a nota, estes jovens vão receber o apoio para pagamento da renda ainda este mês.

O gabinete da ministra da Habitação lembra que o concurso de abril de 2023 foi o primeiro em que foram aumentados os tetos máximos de rendas.

“Este foi também o último concurso com períodos fixos de candidatura. Desde junho que os jovens já podem candidatar-se ao programa durante todo o ano (em contínuo) em https://www.portaldahabitacao.pt/pt/porta65j/index.html”, é ainda referido na nota.

Jovens isolados ou em coabitação com idade igual ou superior a 18 anos e inferior a 35 anos podem ser abrangidos pelo programa de incentivo ao arrendamento. Num casal, um dos elementos pode ter 36 anos e o outro elemento 34 anos, no máximo.

De acordo com informação disponível no portal da Habitação, se a candidatura for aprovada, o jovem tem direito a um apoio (subvenção) para pagamento da renda durante 12 meses.

“A subvenção corresponde a uma percentagem do valor da renda do jovem e é transferida para o NIB indicado na candidatura até ao dia 8 de cada mês. Esta percentagem diminui a cada 12 meses até ao 3º ano de apoio”, é referido no site.

A 1.ª subvenção é atribuída após a saída do resultado do concurso e não tem efeitos retroativos, podendo prolongar-se até ao máximo de cinco anos, ou 60 prestações mensais.