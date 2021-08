O sismo ocorreu a mais de 160 km a sudoeste da capital haitiana, Port-au-Prince, e a uma profundidade de 10 km, de acordo com o USGS.

Este terramoto, adianta a agência Reuters, foi assim mais potente e à superfície que aquele que atingiu o país em 2010 e que vitimou 300 mil pessoas, igual quantidade de feridos e afetou 1,5 milhões de pessoas, tendo destruído inúmeros edifícios.

Por essa razão, teme-se que este cause danos ainda maiores. Segundo a Agência France-Presse as autoridades do Haiti já confirmaram haver vítimas mortais após este sismo.

“Há mortos, confirmou, mas ainda não tenho um balanço preciso”, disse Jerry Chandler, o diretor da Proteção Civil do país, precisando que o primeiro-ministro, Ariel Henry, estava a caminho do centro de operações de emergência em Porto Príncipe.

O abalo foi sentido noutros países das Caraíbas, incluindo a República Dominicana, que divide com o Haiti a ilha caribenha de Hispaniola, e até a ilha vizinha da Jamaica.