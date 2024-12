O grupo extremista palestiniano Hamas encorajou hoje o povo sírio a "ultrapassar as dores do passado" após a queda do regime de Bashar al-Assad às mãos dos rebeldes islamitas.

O grupo aliado do Irão emitiu uma rara declaração em que reafirmou o apoio aos sírios e à integridade territorial da Síria. Na mensagem, o Hamas não se referiu diretamente à coligação de milícias apoiada pela Turquia que tomou Damasco na madrugada de domingo, após uma ofensiva de 12 dias, segundo a agência espanhola EFE. A mensagem é muito diferente da do grupo xiita libanês Hezbollah, outro satélite iraniano que tinha uma grande presença de combatentes na Síria até à recente escalada contra Israel na fronteira libanesa. O deputado do Hezbollah Hasan Fadlalah disse que “o que está a acontecer na Síria é uma transformação importante, perigosa e nova”, segundo a Agência Nacional de Notícias libanesa (ANN). Fadlalah acrescentou que será necessário tempo para avaliar os efeitos da queda do regime sírio no “eixo de resistência” contra Israel. Liderado pelo Irão, a aliança integra o Hezbollah, o Hamas, os huthis no Iémen e outras milícias no Iraque e na Síria. No seu comunicado, o Hamas mostrou-se confiante de que o povo sírio conseguirá “ultrapassar a fase delicada” que está a viver. O grupo que controla a Faixa de Gaza desde 2007 disse também confiar que o povo sírio irá manter o “papel fundamental” que tem desempenhado no apoio ao povo palestiniano e à sua resistência contra Israel. O grupo islamita aproveitou ainda para criticar as autoridades israelitas pela tomada da zona desmilitarizada nos Montes Golã, em território sírio, e pelos ataques a depósitos de armas do regime de Bashar al-Assad. Israel disse tratar-se de medidas temporárias para garantir a segurança da fronteira até que a situação na Síria estabilize. As relações entre o Hamas e Bashar al-Assad foram interrompidas há mais de uma década, quando o movimento islamita palestiniano apoiou publicamente a revolta popular iniciada em 2011 contra o governo sírio. O Hamas abandonou o seu quartel-general em Damasco em 2012, o que enfureceu o Irão. O grupo palestiniano e o regime sírio viriam a retomar as relações em 2022, na sequência da aproximação de Israel à Turquia e ao Qatar.