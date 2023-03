Heinz, a empresa de alimentos particularmente conhecida pelo Ketchup, já entrou em contacto com Elvis François, o homem oriundo da ilha Dominica, nas Caraíbas, que sobreviveu 24 dias em alto mar à base de Ketchup, alho em pó e cubos de caldo.

Salvo pela Marinha da Colômbia após mais de 20 dias, contou às autoridades como é que conseguiu sobreviver: "Eu não tinha comida. Havia apenas uma garrafa de Ketchup que estava no barco, alho em pó e cubos de caldo Maggi. Misturei tudo com um pouco de água para sobreviver 24 dias no mar", contou.

A marca, movida pela história de François, lançou uma campanha com o objetivo de o encontrar, "comemorar o seu retorno seguro a casa e ajudá-lo a comprar um novo barco".

Conseguiram encontrá-lo com sucesso, graças à Internet. "Recebemos milhares de gostos, partilhas e mensagens bondosas na nossa busca para encontrar Elvis François", escreveram num comunicado na sua página de Instagram. "Foi um esforço de equipa incrível em seis continentes, que levou a centenas de artigos e pistas e ao nosso eventual contacto com Elvis".

A EmoNews, meio de comunicação da Dominica, adiantou num post de Facebook que "os representantes da Heinz tiveram uma reunião bem-sucedida com Elvis François via videochamada Zoom às 12h de sexta-feira, 24 de fevereiro de 2023".

François foi encontrado a 120 milhas náuticas a noroeste da península de La Guajira, na Colômbia, adiantou o The Guardian. Tinha a palavra "ajuda" cravada no casco do barco, e um historial de tentativas de chamar à atenção de outras embarcações, sem sucesso.

Ao 24º dia avistou um avião e fez sinais com um espelho que tinha consigo. A Marinha colombiana foi imediatamente informada, deslocando-se até ao local do salvamento do homem que, durante 24 dias, não teve terra.

"24 dias sem terra. Ninguém com quem conversar. Não sabia o que fazer. Não sabia onde estava. Foi difícil. A certo momento perdi a esperança. Pensei na minha família", contou François.

A campanha #FindTheKetchupBoatGuy (encontrem o homem do Ketchup no barco), alcançou quase cinco milhões de utilizadores, e mais de 4000 gostos, um recorde para a Heinz, de acordo com o comunicado que fez ao The Guardian.