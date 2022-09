Um helicóptero de combate a incêndios rurais despenhou-se esta quinta-feira no combate a um incêndio no monte de São Pedro de Fins, em Amares, revela o jornal O MINHO na sua edição online.

Segundo o presidente da Câmara de Amares, Manuel Moreira, em declarações à agência Lusa, o aparelho caiu na União de Freguesias de Paranhos e Caldelas, na localidade de Real, quando combatia um incêndio no concelho.

Fontes de socorro adiantaram à Lusa que o aparelho terá colidido com um “cabo de alta tensão”.

O piloto do helicóptero “está consciente e colaborante”, disseram à agência Lusa fontes de socorro. Fonte ligado ao setor da aviação acrescentou à Lusa, pelas 21h00, que o piloto ainda se encontrava encarcerado no helicóptero, dando conta de que a viatura de desencarceramento não conseguia chegar ao local do acidente.

(Artigo atualizado às 21h10)