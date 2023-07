“A Força Aérea irá operar no heliporto dos Bombeiros Voluntários de Fátima, dado ter condições para este fim”, esclareceu a mesma fonte, referindo que, para esta deslocação, entre o Aeródromo de Trânsito n.º 1, em Figo Maduro, Lisboa, e Fátima, vão ser usados helicópteros EH-101.

O heliporto dos bombeiros fica nas imediações da praça de portagens de Fátima da Autoestrada 1, do lado direito para quem entra na cidade por esta via.

Está sediado num terreno propriedade da corporação, para onde se projeta o futuro quartel e outras valências de emergência e proteção civil, adiantou fonte dos bombeiros.

A JMJ, presidida pelo Papa, começa no dia 01, em Lisboa, e o Papa chega no dia seguinte.

No dia 05, tem prevista uma deslocação de duas horas ao Santuário de Fátima, para rezar pela paz e pelo fim da guerra na Ucrânia.

O programa oficial da JMJ indicava que a chegada e a partida de Francisco iriam ocorrer no Estádio de Fátima.

Segundo o programa, nesse dia a partida do aeródromo em Figo Maduro está prevista para as 08:00, numa deslocação de 50 minutos até Fátima.

A recitação do terço, na Capelinha das Aparições, no Santuário de Fátima, inicia às 09:30.

A saída de Fátima está programada para as 11:00, com a chegada a Lisboa 50 minutos depois.

Ainda segundo a FAP, este ramo das Forças Armadas tem envolvidos no âmbito da JMJ e no que diz respeito à segurança do espaço aéreo nacional “aeronaves F-16 e P-3C e helicópteros Koala, além de equipas terrestres e um sistema antidrones”.

“No apoio ao evento, a Força Aérea já efetuou o transporte do ‘papamóvel’ [veículo onde se desloca o Papa] e de elementos da comitiva, em aeronaves C-130 e C-295N”, além de empregar o helicóptero EH-101 para as deslocações de Francisco Lisboa-Fátima-Lisboa, adiantou.

De acordo com esta fonte, a FAP vai ter também “aeronaves para o apoio às operações de emergência e proteção civil”.

Em 2017, na primeira deslocação do Papa Francisco a Portugal, o chefe de Estado do Vaticano aterrou na Base Aérea n.º 5, em Monte Real, concelho de Leiria, tendo a deslocação até ao Estádio Municipal de Fátima sido feita num EH-101 pela FAP.

Então, numa deslocação de 24 horas, Francisco presidiu à cerimónia de canonização dos pastorinhos Jacinta e Francisco Marto, no Santuário de Fátima, quando passava o primeiro centenário dos acontecimentos na Cova da Iria.

Mais de um milhão de pessoas são esperadas em Lisboa para a JMJ.

Considerado o maior acontecimento da Igreja Católica, a jornada nasceu por iniciativa do Papa João Paulo II, após um encontro com jovens em 1985, em Roma, no Ano Internacional da Juventude.

As principais cerimónias da jornada decorrem no Parque Tejo, a norte do Parque das Nações, na margem ribeirinha do Tejo, em terrenos dos concelhos de Lisboa e Loures, e no Parque Eduardo VII, no centro da capital.