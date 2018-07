“A Polícia Judiciária tinha o local sob vigilância - isso está documentado no processo - e não fez rigorosamente nada. Não estava lá naquele dia de março”, disse Miguel Fonseca, advogado de um dos detidos no Algarve e que hoje de manhã prestou declarações no Tribunal de Instrução Criminal de Lisboa.

O advogado referia-se à rixa, no passado mês de março, envolvendo elementos do Hells Angels e de outro grupo motard (Red & Gold) dentro de um restaurante no Prior Velho (Loures), que fez seis feridos.

Miguel Fonseca adiantou que a investigação está “pouco sustentada”, considerando que a “PJ tinha o local sob vigilância e ninguém interveio”.

“Isto é um processo de 2017. Os acontecimentos que estamos aqui a falar são de um ato específico e isolado que ocorreu em 2018. O que andaram a fazer desde 2017, nenhuma destas pessoas está aqui indiciada por nenhum facto anterior ao dia do assalto ao restaurante”, disse.

Segundo o advogado, o interrogatório durou cerca de 20 minutos e o seu cliente prestou declarações em tribunal para esclarecer que houve um lapso e que as cinco fotografias apresentadas no processo não o indiciam.

Miguel Fonseca disse também que esta operação teve como “estratégia clara” impedir que este grupo de motociclistas fosse à concentração de Faro, que se realiza a partir de quinta-feira.