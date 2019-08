Mohammed Afif disse que um pequeno avião não tripulado de reconhecimento caiu no telhado de um prédio que abriga o gabinete de comunicação do Hezbollah, no bairro de Moawwad, em Dahyeh, o baluarte do grupo na parte sul da capital libanesa.

O responsável afirmou que um segundo ‘drone’, aparentemente enviado por Israel para buscar o primeiro, explodiu no ar menos de 45 minutos depois e caiu nas redondezas - uma explosão que terá sido ouvida pelos moradores da zona.

"Nós não abatemos nem explodimos nenhum dos ‘drones’", assegurou Afif à agência Associated Press.

Afif acrescentou que o líder do Hezbollah, Hassan Nasrallah, dará hoje uma resposta "apropriada" durante uma aparição televisiva.