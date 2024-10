Em comunicado, o movimento islamita declarou que os seus combatentes lançaram “um esquadrão de ‘drones’ explosivos na base de manutenção e reabilitação a sul de Haifa”, a maior cidade do norte de Israel.

Israel lançou há cerca de três semanas uma ofensiva contra posições do Hezbollah no Líbano, com sucessivos bombardeamentos, em particular no sul e na região de Beirute, a capital libanesa.

Na noite passada, os arredores da cidade voltaram a ser alvo de violentos bombardeamentos, com o exército israelita a indicar que visou depósitos de armamento do Hezbollah.

Desde o início da ofensiva no Líbano, já foram mortas quase 2.000 pessoas e 1,2 milhões foram obrigadas a abandonar as suas casas.