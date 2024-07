Investigadores da Universidade de Griffith, da Universidade Southern Cross e da Agência Nacional de Investigação e Inovação da Indonésia referem que a pintura deve ter pelo menos 51.200 anos e foi encontrada na caverna Leang Karampuang, na ilha indonésia de Sulawesi, conta o The Guardian.

A figura mostra aquela que se julga ser a história ilustrada mais antiga do mundo, onde figuram um porco selvagem e três teriantropos, indivíduos que teriam a capacidade de se metamorfosear em determinado animal selvagem.

As descobertas são "muito surpreendentes... nenhuma das famosas obras de arte europeias da idade do gelo é tão antiga como esta, com exceção de alguns achados controversos em Espanha", frisou Adhi Agus Oktaviana, autor principal do estudo publicado na revista Natura e estudante de doutoramento na Universidade de Griffith.

O recordista anterior era uma imagem em tamanho real de um porco selvagem que se acredita ter sido criada há pelo menos 45.500 anos numa caverna em Leang Tedongnge, também na Indonésia.

A descoberta desta ilustração vem também contradizer a visão académica de que a arte rupestre figurativa primitiva consistia em painéis de figuras únicas, em vez de cenas onde as figuras interagiam umas com as outras, contando uma história.