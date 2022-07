No briefing diário à população, perante a onda de calor que o país está a atravessar e que deixa o território em elevado risco de incêndio, o comandante nacional de Emergência e Proteção Civil descreveu este domingo como "um dia melhor do que ontem”.

André Fernandes explicou que hoje registaram-se "107 incêndios", menos 17 do que no sábado. "Vemos aqui algum decréscimo", disse.

Segundo as informações prestadas, distrito do Porto é aquele que regista um maior número de ocorrências (34), seguido por Lisboa (13) e Braga (com 8).

O comandante deu ainda uma atualização do número de feridos na sequência dos incêndios. Segundo o próprio, nas últimas 24 horas registou-se um ferido grave, um bombeiro que sofreu uma queda em Ansião e partiu o pulso, sofrendo uma fratura exposta, e 15 feridos ligeiros. Cerca de 35 operacionais e 17 civis receberam assistência.