O jornal The Sun avança que o homem ateou fogo a uma carrinha - com garrafas de gás no interior - antes de se dirigir aos polícias, com uma faca.

As testemunhas presentes no local ainda tentaram afastar o homem. Três pessoas ficaram feridas e foram levadas para o hospital, havendo a registar, duas mortes: uma pessoa que se encontrava no local e o próprio atacante, que tinha sido levado para o hospital em estado crítico, segundo anunciou a polícia do estado de Victoria.

O suspeito foi alvejado pela polícia depois de ter tentado agredir as autoridades policiais perto de um carro em chamas.

"Um homem foi detido no local e foi transportado sob escolta policial para o hospital em estado crítico", acrescentou a polícia.

O ataque foi, entretanto, reinvidicado pelo autoproclamado estado islâmico. A reinvidicação foi feita num site na Internet - avança a BBC citando a agência de notícias Amaq - mas sem ter sido apresentada qualquer prova da relação do atacante somali com o Daesh.