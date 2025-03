O estado de saúde do homem, que foi hospitalizado, "é desconhecido", disse inicialmente a mesma fonte, mas o óbito foi posteriormente confirmado.

As autoridades foram alertadas pela polícia local sobre a presença de um "homem-bomba", que ia de Indiana para Washington. O indivíduo foi identificado perto do terreno da residência presidencial, e acabou por "ocorrer um confronto armado, durante o qual a nossa equipa disparou", de acordo com uma declaração publicada por Anthony Guglielmi na rede X.