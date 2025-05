"Hoje, durante uma operação no distrito de Narayanpur, no Estado de Chhattisgarh, as nossas forças de segurança neutralizaram 27 maoistas temíveis, incluindo Nambala Keshav Rao, conhecido como Basavaraju, secretário-geral do Partido Comunista da Índia-Maoista, um dos principais líderes e pilares do movimento naxalita", disse Amit Shah num comunicado.

A Índia trava uma ofensiva contra os últimos vestígios da chamada insurgência "naxalita", em referência à localidade onde o movimento nasceu há quase seis décadas, Naxalbari, uma área de Bengala Ocidental, no leste do país.

Mais de 12.000 insurgentes, soldados e civis morreram desde que um grupo de moradores se rebelou contra os senhores feudais em 1967, que deu origem a uma guerrilha de inspiração maoista.

No seu apogeu, em meados dos anos 2000, a rebelião controlava quase um terço do país, com um número de combatentes estimado entre 15.000 e 20.000.

"Esta é a primeira vez em três décadas de luta de Bharat [Índia] contra o naxalismo que as nossas forças neutralizam um líder do nível de secretário-geral", acrescentou o ministro do Interior.

Shah também disse que em outras operações, 54 pessoas foram presas e 84 naxalitas se renderam nos estados de Chhattisgarh, Telangana e Maharashtra.

"O governo de Modi está determinado a eliminar o naxalismo até 31 de março de 2026", acrescentou o ministro, reiterando seu compromisso de acabar com a insurgência.

No início deste mês, a polícia disse ter matado 31 rebeldes maoistas em uma operação de três semanas com o objetivo de capturar uma colina estratégica controlada pelos guerrilheiros.

Desde o ano passado, o Exército indiano matou mais de 400 insurgentes, segundo dados do governo.