Fonte da PSP referiu à RadiOeste que, numa primeira instância, o homem estava a ser procurado no edifício da Câmara Municipal.

Pelas 13:00, o homem entrou no edifício multisserviços e dirigiu-se ao primeiro piso, onde feriu os funcionários, explicou a presidente da autarquia, Laura Rodrigues, à agência Lusa.

"Trata-se de um caso pessoal do homem com um funcionário da câmara, não tem a ver com a prestação dos serviços pela câmara", esclareceu.

O SAPO24 conseguiu apurar em causa estará uma discussão sobre uma avença de um contrato de trabalho de um familiar do agressor.

O homem agrediu pelo menos quatro pessoas, que foram transportadas para o hospital e que apresentam apenas ferimentos ligeiros.

O comandante dos bombeiros de Torres Vedras, Hugo Jorge, afirmou à Lusa que a corporação foi chamada ao local pelas 13:20 e que os quatro funcionários tinham "vários hematomas".

O suspeito conseguiu fugir e não é ainda conhecido o seu paradeiro.

Todos os trabalhadores foram retirados do edifício e os serviços estiveram fechados durante uma hora, tendo entretanto voltado à normalidade.