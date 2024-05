Fonte do Destacamento da GNR de Santiago do Cacém explicou à agência Lusa que foi a vítima a alertar as autoridades, às 05:00 de hoje, depois de ter sido “esfaqueada na zona do peito”.

“Ao chegarem ao local, os militares do posto da GNR de Sines encontraram o homem, sozinho, no interior da habitação e em estado grave”, explicou a mesma fonte. À Lusa, o comandante dos Bombeiros Voluntários de Sines, Vítor Gonçalves, indicou apenas que a vítima apresentava “ferimentos diversos”. "Quando os bombeiros chegaram ao local, depararam-se com um indivíduo, eventualmente vítima de agressão, com ferimentos diversos e em estado considerado grave", afirmou. O homem foi transportado para o Hospital do Litoral Alentejano, no vizinho concelho de Santiago do Cacém, “em estado considerado grave”, e mais tarde, foi transferido de helicóptero para uma unidade hospitalar em Lisboa, acrescentou. A fonte da GNR contactada pela Lusa explicou que, “durante a manhã, foram feitos esforços para encontrar” a alegada suspeita, a mulher da vítima, de 36 anos. Esta mulher acabou “por ser localizada pelos militares do Posto de Sines, cerca das 12:30, na via pública”, avançou. A suspeita foi levada para as instalações da Polícia Judiciária em Setúbal para ser submetida a interrogatório, avançou. Contactada pela Lusa, fonte da PJ de Setúbal indicou que estão a decorrer diligências para apurar mais pormenores sobre este caso.