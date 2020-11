Segundo a mesma fonte, o alerta para a GNR foi dado cerca das 07:00, após o homem ter sido visto por populares, no interior do seu veículo, alegadamente sem vida.

Os militares da GNR que foram ao local constataram que o homem tinha ferimentos na cara, tendo sido solicitada a intervenção da Polícia Judiciária, que está a investigar o caso, adiantou a fonte da força de segurança.

De acordo com a fonte da guarda, o homem, natural e residente em Carreiras, vivia sozinho e tinha sido visto com vida, naquela localidade, no domingo, entre as 20:00 e as 21:30.

Segundo fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Portalegre, o óbito foi declarado no local, tendo o corpo sido encaminhado para o serviço de Medicina Legal do hospital de Portalegre.