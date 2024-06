Após o alerta, às 14h55, foram ativados os meios do Comando-local da Polícia Marítima de Setúbal, uma embarcação da Estação Salva-vidas de Sesimbra, o NRP Setúbal, da Marinha Portuguesa, e uma aeronave da Força Aérea portuguesa nas buscas pela embarcação, descreve o comunicado.

Consumado o resgate, pelas 19h24 “foi recebida informação através do Capitão do Porto de Setúbal de que a embarcação estava a entrar no Porto de Sines depois de quatro horas e meia à deriva”, acrescenta a nota de imprensa.

Nesse período, lê-se ainda, o barco onde estava o homem, percorreu “cerca de 33 milhas náuticas, aproximadamente 61 quilómetros”.

“O cidadão foi auxiliado pelos meios do Comando-local da Polícia Marítima de Sines, encontrando-se bem de saúde”, conclui o comunicado.