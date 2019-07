"Um homem de 22 anos foi detido às 2h da manhã de quarta-feira, 10 de julho, depois de escalar o portão de entrada do Palácio de Buckingham", informou a Scotland Yard num comunicado.

O homem não estava armado e o incidente não foi considerado um ato terrorista, afirmou a polícia. O intruso permanece detido numa esquadra de Londres.

A rainha estava no palácio no momento do incidente, de acordo com o porta-voz do Palácio.

De acordo com o jornal The Sun, o invasor caminhou por vários minutos pelos jardins do Palácio até ser detido.

Esta não é a primeira vez que um cidadão entra no espaço do Palácio de Buckingham. Uma das invasões mais famosas aconteceu em 1982, quando Michael Fagan conseguiu entrar no quarto da rainha, enquanto esta estava na cama.