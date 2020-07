Em comunicado hoje divulgado, a Polícia Judiciária avança que os factos remontam a dezembro de 2019, quando o homem, de 43 anos, agora detido, entrou nas instalações do clube desportivo onde o seu filho era praticante de futebol, exigindo aos diretores do clube a desvinculação do menor.

O homem ameaçou as vítimas com uma arma de fogo, obrigando-as a refugiarem-se numa sala, o que não o impediu de desferir pontapés e murros na porta, provocando a quebra do vidro.

As autoridades foram chamadas ao local, mas o homem já havia fugido aquando da sua chegada.

De acordo como a PJ, na sequência das diligências hoje realizadas, foram apreendidas ao detido uma arma de fogo de calibre 6,35 mm, transformada, bem como diversas munições próprias para a mesma.

O detido será presente ainda hoje, a primeiro interrogatório judicial, no qual será sujeito à aplicação das medidas de coação.