Em comunicado, a polícia refere que a detenção foi efetuada através do Departamento de Investigação Criminal da Madeira, no concelho de Santa Cruz, contíguo a leste do Funchal, numa situação de “flagrante delito”.

Foi também “apreendido dinheiro, supostamente relacionado com a atividade de tráfico de estupefacientes”.

Segundo a PJ, o detido vai ser presente a primeiro interrogatório pelas autoridades judiciárias para aplicação das medidas de coação.