Entretanto, a polícia encerrou a área e a circulação foi cortada na ponte de Westminster até à descida do homem.

Este protesto acontece no mesmo dia em que ativistas pró-Palestina vandalizaram também vários locais do Turnberry Hotel & Resort, na Escócia, propriedade do Presidente dos EUA, Donald Trump, onde está instalado um campo de golfe.

Num vídeo partilhado na rede social X, é possível ler as palavras “Gaza não está à venda” pintadas na relva.