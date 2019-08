Em declarações à agência Lusa, fonte do comando adiantou que a vítima foi atingida com um tiro na cabeça e encontra-se em estado crítico.

“O alegado autor do disparo pôs-se em fuga num motociclo que, entretanto, já foi recuperado pelas autoridades. Contudo, até ao momento ainda não encontrado”, disse, cerca das 08:00.

A GNR adiantou ainda que a vítima foi transportada ao hospital de Faro.

Anteriormente, uma fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Faro tinha indicado à Lusa que o alerta para a “agressão com arma de fogo”, que ocorreu no exterior da discoteca, foi dado às 03:49.

No local estiveram 14 operacionais, seis viaturas do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) e Guarda Nacional Republicana (GNR.

A investigação do caso está agora a cargo da Polícia Judiciária.