Fonte do Comando Territorial da GNR do Porto referiu à agência Lusa que o crime ocorreu cerca das 10:30 na Rua da Figueirinha, em Grijó, Vila Nova de Gaia, distrito do Porto, e que o homem tem 62 anos.

A vítima era 20 anos mais nova.

A fonte admitiu que o homem tenha cometido o crime em retaliação por a mulher ter optado por terminar a relação que ambos mantiveram durante dez anos.

O caso passou para a alçada da Polícia Judiciária.