Segundo um comunicado da AMN, na sequência de um alerta recebido pelo 112, a informar que duas pessoas se encontravam em dificuldades na água, hoje à tarde, na praia do Pinheirinho, foram ativados de imediato para o local os elementos do Comando-local da Polícia Marítima de Setúbal.

Para o local deslocaram-se também os Bombeiros Voluntários de Grândola e elementos do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM), adiantou o comunicado.

O capitão do Porto de Setúbal, Serrano Augusto, confirmou à agência Lusa que os dois homens estavam a tomar banho e que um morreu afogado e o outro entrou em hipotermia.

De acordo com o comunicado, “segundo foi possível apurar, as vítimas, ambas de nacionalidade canadiana, foram auxiliadas por um popular que se encontrava nas proximidades".

"O homem de 46 anos foi posteriormente assistido no local pelo INEM e pelos bombeiros e transportado para uma unidade hospitalar, com sinais de hipotermia”.

O óbito do homem foi declarado no local pelo médico do INEM, segundo a Autoridade Marítima Nacional.

O Gabinete de Psicologia foi ativado para a eventual necessidade de prestar apoio aos familiares e amigos da vítima. O Comando local da Polícia Marítima de Setúbal tomou conta da ocorrência.