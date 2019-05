Amarante, Porto, 29 mai 2019 (Lusa) - De acordo com o comandante Vítor Hugo Meireles, o estado de saúde da mulher, de 38 anos, é "muito grave" e poderá "correr perigo de vida".

Em declarações à Lusa, explicou que a vítima foi assistida no local do incidente, sempre consciente, mas terá piorado a caminho do hospital, apesar de se manter consciente.

A mulher e o companheiro, de 45 anos, que morreu no local, foram alvejados na via pública, na zona de S. Gens, por um homem que se pôs em fuga, segundo informou a GNR.

A vítima mortal foi alvejada na cabeça, não tendo resultado as manobras da equipa da viatura de emergência médica e reanimação (VMER) do Vale do Sousa, acabando por morrer no local, segundo o comandante dos bombeiros da Lixa.

O incidente ocorreu cerca das 13:20, junto a uma pastelaria que era propriedade da vítima mortal.

A PJ está a investigar as circunstâncias da ocorrência.

[Notícia atualizada às 17:03]