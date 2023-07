A fonte do Comando Sub-Regional de Emergência e Proteção Civil do Alto Alentejo indicou que o acidente envolveu um comboio de passageiros, tendo o alerta sido dado às 15:31.

O óbito foi declarado no local pelo delegado de saúde, tendo o corpo do homem sido encaminhado para o serviço de Medicina Legal do hospital de Portalegre, adiantou a mesma fonte.

A Linha da Beira Baixa esteve cortada temporariamente para as operações de socorro, segundo a fonte do comando sub-regional.

Para o local foram mobilizados 12 operacionais, apoiados por seis viaturas dos bombeiros de Gavião, do Serviço Municipal de Proteção Civil de Gavião e da GNR.